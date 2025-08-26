ویژه برنامه‌های مختلف دولت در شهرستان‌ های استان تهران، با بهره برداری و کلنگ زنی چندین طرح عمرانی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرمانداران اسلامشهر و پاکدشت از افتتاح و کلنگ زنی چند طرح مختلف عمرانی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی خبر دادند.

در این زمینه فرماندار اسلامشهر گفت: در هفته دولت ۱۵۱ طرح گوناگون عمرانی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی با اعتبار ۸ همت در این شهرستان به بهره برداری می‌رسد.

فرماندار پاکدشت نیز از افتتاح ۱۰۵ پروژه مختلف به مبلغ ۳۸۵۰ میلیارد ریال، به مناسبت هفته دولت خبر داد.