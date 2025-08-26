به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور استاندار و نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی و همچنین جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی ۳۸ طرح عمرانی در شهرستان مارگون به بهره برداری و کلنگ زنی شد.

استاندار در آئین افتتاح طرح‌های شهرستان مارگون گفت: از این تعداد طرح ۲۷ طرح افتتاح و عملیات اجرایی ۱۱ طرح دیگر نیز آغاز شد.

یدالله رحمانی اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح‌ها را هزار و ۸۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این طرح‌ها در بخش‌های مختلف از جمله توسعه راه‌های ارتباطی، افزایش زیرساخت‌های شهری و روستایی و فضا‌های آموزشی اجرا شده و یا می شود .

رحمانی اضافه کرد: راه ارتباطی روستایی تاکسیسه به موردزرد زیلایی، زیرسازی و آسفالت ۱۰ روستا، ساماندهی و بهسازی معابر ورودی شهر مارگون، احداث پارک محله‌ای جنب مصلای امام رضا (ع) از مهمترین طرح‌هایی افتتاحی در شهرستان مارگون است.

وی از آغاز عملیات اجرایی ۱۱ طرح عمرانی در شهرستان مارگون خبر داد و گفت: احداث خیابان ۱۶متری، مدرسه ۶ کلاسه شهید افتاده و اجرای طرح هادی در ۶ روستای بدون دهیاری از جمله طرح‌های کلنگ‌زنی در این شهرستان است.