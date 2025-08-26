به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،شهرام شفیعی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام شهیدان رجایی و باهنر هفته دولت را به تمامی دولت مردان ایران اسلامی به ویژه مدیران و کارکنان بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی تبریک گفت و اظهار داشت: به مناسبت هفته دولت ۶۰ پروژه بخش کشاورزی آذربایجان شرقی به ارزش ۴۳ هزار و ۸۵۷ میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید که با بهره برداری از این پروژه‌ها برای ۳ هزار و ۹۳۹ نفر اشتغالزایی می‌شود که یک هزار و ۳۱۹ نفر به صورت مستقیم و ۲ هزار و ۶۲۰ نفر نیز به صورت غیر مستقیم مشغول فعالیت می‌شوند. ۴ هزار و ۳۱۰ خانوار نیز از این پروژه‌ها بهره‌مند خواهند شد.

وی ادامه داد: از سرمایه گذاری انجام شده برای بهره برداری از این پروژه ها یک هزار و ۶۸۸ میلیارد ریال تسهیلات بانکی، ۹۷۶ میلیارد ریال اعتبارات ملی، ۳۲۶ میلیارد ریال اعتبارات استانی و ۴۰ هزار و ۸۶۸ میلیارد ریال از طریق مشارکت مردم و آورده سرمایه گذار تامین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تشریح پروژ‌های هفته دولت در حوزه کشاورزی استان گفت: از ۶۰ پروژه‌ای که در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید ۱۸ پروژه با اعتبار یک هزار و ۲۲۶ میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم ۷۰۵ نفر و غیرمستقیم یک هزار و ۹۷۴ نفر در حوزه آب و خاک، ۷ پروژه با اعتبار ۱۱۸ میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم ۵۰ و غیرمستقیم ۹۰ نفر در حوزه امور عشایر، ۷ پروژه با اعتبار ۲۲۵ میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم ۱۹ نفر و غیرمستقیم ۳۳ نفر در حوزه باغبانی، ۹ پروژه با اعتبار ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم ۲۱۱ نفر و غیرمستقیم ۱۳۸ نفر در حوزه دام و طیور، ۷ پروژه با اعتبار ۵۳۵ میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم ۱۹ نفر و غیرمستقیم ۳۱ نفر در حوزه شیلات و امور آبزیان، ۹ پروژه با اعتبار ۲۹ هزار و ۲۸۳ میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم ۲۶۱ نفر و غیرمستقیم ۲۶۴ نفر در حوزه صنایع کشاورزی، ۲ پروژه با یک هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم ۵۴ نفر و غیرمستقیم ۹۰ نفر در حوزه شهرک‌های کشاورزی و یک پروژه در حوزه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال است.

شفیعی افزود: اجرای طرح ۷۸۲ هکتاری قطره‌ای دشت قره بلاغ جلفا با سرمایه گذاری ۷۸۰ میلیارد ریال، بهره برداری از واحد رب گوجه و کنسانتره میوه و خرمای ایلکین بستان آباد با ظرفیت سالانه ۵۰ هزار تن و سرمایه گذاری ۲۵ هزار میلیارد ریال، بهره برداری از فاز ۲ گاوداری بنیاد مستضعفان (آذرنگین) در روستای ساتلو بخش خسروشاه با ظرفیت ۳ هزار راس و سرمایه گذاری ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال، افتتاح شهرک گلخانه‌ای بناب در مساحت ۳.۲ هکتار و با سرمایه گذاری یک هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال، بهره برداری از فارم ۳ مرغ مادر گوشتی نگین جوجه ملکان در مساحت ۷۹ هزار مترمربع و با سرمایه گذاری یک هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال، کشتارگاه دام میانه با ظرفیت ۵ هزار و ۵۰۰ تن و سرمایه گذاری یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال و اجرای سیستم آبیاری کم فشار در پایاب چاه‌های کشاورزی روستای‌های اسفستان و فرکوش سراب در مساحت ۱۲۰۰ هکتار و با سرمایه گذاری ۱۴۰ میلیارد ریال از جمله پروژه‌های شاخصی است که در هفته دولت امسال افتتاح خواهد شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از افتتاح پروژه‌های بخش کشاورزی در سطح شهرستان‌ها خبر داد و با تشریح دیگر برنامه‌های این سازمان در هفته دولت گفت: حضور در مراسم عبادی سیاسی نمازجمعه و ایراد سخنرانی قبل از خطبه توسط مدیران جهادکشاورزی شهرستانها، دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، ائمه جمعه و فرمانداران، غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدا به ویژه شهدای دولت و کارمندان شهید، برگزاری مراسم تجلیل از کشاورزان نمونه استان همزمان با در سراسر کشور، حضور مدیران سازمان در رسانه ملی و خبرگزاری ها، تجلیل از کارمندان نمونه، برگزاری نشست خبری در سطح سازمان و شهرستان‌ها، برگزاری نمایشگاه بین المللی کشاورزی از ۴ الی ۷ شهریور در محل نمایشگاه بین المللی تبریز و حضور در نمایشگاه هفته دولت در سطح استان از دیگر برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در هفته دولت است.