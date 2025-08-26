به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کتاب علی اکبر درباره شهید علی کاویانی دزکی اسن که به مدت ۳ سال در ۷ بخش و ۱۷۵ صفحه نوشته شده است.

شهید علی اکبری یکم اردیبهشــت،۱۳۴۸ در روســتای موســی آباد از توابع شهرستان کیار به دنیا آمد. دانش آموز چهارم متوسطه در رشته تاسیسات بود. از سوی بســیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اسفند،۱۳۶۶ با ســمت آرپی جی زن و خمپاره انداز در شاخ شمیران بر اثر بمباران شیمیایی و اصابت گلوله به سر و شکم، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای روستای دزک شهرستان زادگاهش قرار دارد.