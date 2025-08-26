کارشناس هواشناسی: از چهارشنبه تا پایان هفته، کاهش تدریجی دما، افزایش ابر، وزش باد و رگبارهای پراکنده بهویژه در ارتفاعات غربی استان پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تاکامی، کارشناس هواشناسی استان مازندران با اشاره به وضعیت جوی روزهای اخیر گفت: دیروز شهرهای جویبار و ساری با ثبت دمای ۳۶ درجه سانتیگراد، گرمترین نقاط استان بودند. در مقابل، صبح امروز دلیر چالوس با دمای ۱۰ درجه بالای صفر، خنکترین منطقه گزارش شد.
وی افزود: امروز سه شنبه ۴ شهریورماه جو استان پایدار است، اما از فردا تا جمعه، با کاهش تدریجی شدت گرما، گاهی شاهد افزایش ابر، وزش باد و بهویژه در مناطق غربی و ارتفاعات استان، رگبار و رعدوبرق پراکنده خواهیم بود.
تاکامی همچنین درباره وضعیت دریای خزر هشدار داد: امروز دریا مواج است و شرایط برای فعالیتهای دریایی مناسب نیست. توصیه میشود شناگران، صیادان و گردشگران ساحلی از ورود به آب خودداری کنند.
اداره کل هواشناسی مازندران از شهروندان خواست با توجه به ناپایداریهای پیشرو، تمهیدات لازم را برای سفر، فعالیتهای کشاورزی و دریایی در نظر بگیرند.