پخش زنده
امروز: -
وزیر ارتباطات با تأکید بر نقش دیپلماسی فناوری در رشد اقتصاد دیجیتال گفت: برای رسیدن به سهم ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی، باید در دو محور تمرکز کنیم؛ حضور در بازارهای جهانی و افزایش بهرهوری داخلی. تحقق این هدف بدون حضور فعال شرکتهای ایرانی در عرصه بینالملل ممکن نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید ستار هاشمی، در نشستی با حضور فعالان بخش خصوصی فاوا، اعضای نظام صنفی رایانهای و فعالان اقتصادی استان یزد با اشاره به سابقه تاریخی و دستاوردهای تمدنی یزد گفت: این استان نشان داده که چگونه میتوان از دل محدودیتهای طبیعی، فرصتهای بزرگ خلق کرد. همانطور که قناتها در گذشته نماد نوآوری ایرانیان بودند، امروز نیز یزد میتواند الگویی در خلاقیت فناورانه و اقتصاد دیجیتال باشد.
وی افزود: اگرچه اقتصاد بخش فناوری کشور در سالهای گذشته نحیف بوده است، اما حضور نیروی انسانی نخبه، دانشگاههای توانمند و صنایع فعال در یزد، زمینهای برای ورود جدیتر به حوزه اقتصاد دیجیتال فراهم کرده است.
امنیت سایبری؛ اولویت حیاتی کشور
وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به قانون بودجه ۱۴۰۴ و احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه امنیت سایبری گفت: «امنیت دیجیتال یک ضرورت ملی است. قانونگذار نیز منابع مشخصی برای ایجاد مراکز مدیریت خدمات امنیتی (MSSP) و تقویت این بخش اختصاص داده است.»
او تأکید کرد: «واقعیت این است که امنیت در دل دولت شکل نخواهد گرفت؛ بلکه بخش خصوصی باید محور این حرکت باشد. شرکتهای ایرانی در حوزه امنیت سایبری توانستهاند هم در تهران و هم در یزد جایگاه مؤثری ایجاد کنند و ما در آینده نزدیک شاهد رشد و شکوفایی بیشتری در این عرصه خواهیم بود.»
دیپلماسی فناوری و حضور بینالمللی
هاشمی با تأکید بر نقش «دیپلماسی فناوری» در رشد اقتصاد دیجیتال گفت: «برای رسیدن به سهم ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی، باید در دو محور تمرکز کنیم؛ حضور در بازارهای جهانی و افزایش بهرهوری داخلی. تحقق این هدف بدون حضور فعال شرکتهای ایرانی در عرصه بینالملل ممکن نیست.»
وی به تجربه موفق برخی شرکتهای ایرانی در اجرای پروژههای مخابراتی و فیبرنوری در آمریکای لاتین و آفریقا اشاره کرد و افزود: «رقابت شرکتهای ایرانی با برندهای بزرگ جهانی نشان داده که با پشتیبانی و حمایت درست، میتوانیم سهم بیشتری از بازار بینالمللی به دست آوریم.»
هوشمندسازی صنایع و صرفهجویی در منابع
وزیر ارتباطات هوشمندسازی صنایع را یکی دیگر از اولویتهای کشور دانست و گفت: «فناوری اطلاعات میتواند تا ۲۰ درصد صرفهجویی در مصرف انرژی ایجاد کند. این یعنی سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار صرفهجویی؛ رقمی که نشان میدهد ورود فناوری به صنایع معدنی، فولادی و پتروشیمی تا چه اندازه ضروری است.»
وی افزود: «همکاری اپراتورها و بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای هوشمندسازی میتواند نقطه عطفی در تحول صنعتی کشور باشد.»
ایران دیجیتال؛ طرحی برای توانمندسازی نسل آینده
هاشمی طرح «ایران دیجیتال» را یکی از پروژههای کلیدی وزارت ارتباطات معرفی کرد و توضیح داد: «این طرح با آموزش مهارتهای دیجیتال از مقطع متوسطه آغاز شده و هدف آن ورود دانشآموزان و دانشجویان به عرصه کسبوکارهای دیجیتال است. در این مسیر، تولید محتوا و مهارتهای کاربردی جایگزین مدارک صرفاً رسمی خواهند شد.»
او ادامه داد: «با مشارکت وزارت آموزشوپرورش، بخش خصوصی و شرکتهای استانی، تلاش داریم زیستبوم ایران دیجیتال را بهویژه در یزد که رتبه نخست کشور در برخی شاخصهای تحول دیجیتال را دارد، گسترش دهیم.»
ترانزیت داده و جایگاه ژئوپلیتیکی ایران
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود به نقش ایران در ترانزیت داده اشاره کرد و گفت: «ظرفیت ترانزیت داده کشور طی یک سال گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است و هدفگذاری ما رسیدن به رشد ۵۰۰ درصدی است. با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، میتوانیم به یکی از مسیرهای اصلی انتقال داده از آسیا به اروپا و خلیج فارس تبدیل شویم.»
هاشمی تأکید کرد: «چهار محور اصلی فعالیت وزارت ارتباطات در استان یزد و کشور شامل امنیت سایبری، دیپلماسی فناوری، هوشمندسازی صنایع و اجرای طرح ایران دیجیتال است. تحقق این اهداف تنها با مشارکت جدی و فعال بخش خصوصی امکانپذیر خواهد بود.»
در ابتدای این نشست اعضای حاضر، موضوعاتی را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کردند؛ از جمله استفاده از نیروی انسانی در حوزه هوش مصنوعی، رفع مشکلات مرتبط با بیمه و بانکها، مهاجرت نیروی انسانی، نبود زیرساختهای آزمایشگاهی سختافزار امنیت سایبری، پرورش نیروی متخصص در این حوزه در یزد و مشکلات ناشی از قطعی برق.
همچنین توسعه صادرات فنی و مهندسی، بهرهبرداری حداکثری از فیبرنوری زیردریایی ایران و عمان، حمایت اصولی در مراحل مختلف فعالیت شرکتهای دانشبنیان، ضرورت سرمایهگذاری جسورانه، مشکلات مربوط به مجوز افتا، حمایت از تولیدات بازیهای رایانهای و اعلام آمادگی شرکتهای یزدی برای همکاری با وزارت ارتباطات در حوزه امنیت سایبری، از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد تأکید قرار گرفت.