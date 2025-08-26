سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد که مصر همزمان با گسترش عملیات نظامی اسرائیل در غزه، هزاران سرباز و ادوات نظامی را به شمال صحرای سینا هم‌مرز با نوار غزه و اسرائیل اعزام کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصر همزمان با گسترش عملیات نظامی اسرائیل در غزه، نیرو‌های خود را در شمال صحرای سینا، هم‌مرز با نوار غزه و اسرائیل، تقویت کرده است.

بر اساس اعلام سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی، تقویت نیرو‌های مصری در چارچوب آماده باش برای عملیات «ارابه‌های گدعون ۲» اسرائیل در غزه در روز‌های اخیر انجام شده است، زیرا قاهره بیم آن دارد که ساکنان غزه تحت فشار گسترش دامنه جنگ، از غزه به خاک مصر هجوم آورند.

این گزارش رسانه صهیونیستی ادعا کرد که این تقویت نیرو‌ها شامل استقرار حدود ۴۰ هزار سرباز مصری و ورود خودرو‌های زرهی به شمال صحرای سینا است.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اشاره کرد که ضمیمه امنیتی توافق صلح بین مصر و اسرائیل صراحت دارد که هرگونه تغییر در استقرار نیرو‌ها در نزدیکی مرز باید با طرف دیگر هماهنگ شود.

این گزارش اضافه کرد که حتی پیش از آنکه ارتش اسرائیل کنترل کریدور فیلادلفیا (مجاور مرز مصر در داخل غزه) را به دست بگیرد، مصری‌ها نگرانی خود را در مورد تلاش‌های تعداد زیادی از اهالی غزه برای نفوذ به خاک مصر ابراز کرده بودند.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم اسرائیل ادامه داد: «اما اکنون، از دیدگاه آنها، وضعیت غزه می‌تواند به هرج و مرج در نزدیکی مرز منجر شود.»

این رسانه اسرائیلی به نقل از سخنگوی ارتش این رژیم در پاسخ به این اقدامات گفت که «طبق ضمیمه نظامی توافق صلح با مصر، هرگونه ورود تجهیزات نظامی به صحرای سینا باید با هماهنگی ارتش اسرائیل و رهبری سیاسی انجام شود.»

ارتش رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه، صدور حدود ۶۰ هزار دستور فراخوان برای سربازان ذخیره را به عنوان بخشی از نگرانی‌ها بخاطر مرحله دوم عملیات ارابه‌های گدئون که قرار است توسط ارتش رژیم صهیونیستی در غزه انجام شود را تصویب کرد.

مصر بیم آن دارد که شرایط فاجعه‌بار انسانی در نوار غزه و گسترش مناطق جنگی در این منطقه، ساکنان را مجبور به فرار به سمت خاک مصر و نقض مرز کند، به‌ویژه با توجه به کوچ اجباری ساکنان به سمت بخش جنوبی نوار غزه.

مصر بار‌ها تاکید کرده است که اجازه کوچ اجباری ساکنان غزه یا تبدیل نوار غزه به منطقه‌ای غیرقابل سکونت را که ساکنان را مجبور به فرار کند، نخواهد داد.

در این زمینه «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر گفت که کوچ اجباری فلسطینی‌ها «خط قرمزی» است که مصر اجازه آن را نخواهد داد.