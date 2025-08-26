سومین رویداد جهادی با محوریت زنان، همزمان با هفته دولت از ۴ تا ۶ شهریور در سه منطقه محروم استان مازندران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: همزمان با هفته دولت، سومین رویداد جهادی با محوریت زنان، با هدف ارتقای سلامت خانواده و تعالی اجتماعی، از امروز سهشنبه ۴ شهریور تا پنجشنبه ۶ شهریور در سه منطقه محروم استان برگزار میشود.
علی باقری گفت: این رویداد با هدف توانمندسازی زنان آسیبپذیر، توسعه خدمات اشتغال و کارآفرینی، و ارتقای نشاط اجتماعی طراحی شده و بخشی از برنامه تحولی ارتقای وضعیت زنان و خانواده در استان است.
وی افزود: پایگاههای جهادی خدماتمحور در محله غفاری ساری، روستای حسینآباد بهشهر و منطقه کجور نوشهر از ساعت ۸ تا ۱۳ فعال خواهند بود و خدمات رایگان پزشکی، غربالگری، آموزش مهارتهای شغلی، سبک زندگی سالم، مشاوره روانشناسی، اجتماعی و حقوقی، و آموزش کمکهای اولیه توسط هلال احمر به بانوان ارائه میشود.
باقری با تأکید بر اهمیت حضور میدانی مددکاران اجتماعی و روانشناسان گفت: این متخصصان با ارائه آموزشهای تخصصی، به تقویت راهکارهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی زنان کمک میکنند.
وی همچنین از برنامههای اشتغالزایی و کارآفرینی بانوان خبر داد و گفت: حمایت از کسبوکارهای زنان، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و بهرهگیری از ظرفیت بسیج کارگری از محورهای اصلی این بخش است.
از دیگر برنامههای این رویداد میتوان به ایجاد کلینیکهای تخصصی زنان، توسعه ورزشهای همگانی بانوان، ارائه خدمات بیمه روستایی و عشایری، مشاوره بازنشستگی، معرفی طرحهای اشتغالزا و برگزاری برنامههای فرهنگی و ورزشی اشاره کرد.
این رویداد با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشاور امور زنان و خانواده استانداری، بهزیستی، تأمین اجتماعی، بسیج کارگری، اتحادیه زنان کارگر، آموزش و پرورش، هلال احمر، فنی و حرفهای، بانکهای رفاه و توسعه تعاون، شهرداری ساری و سایر نهادهای مردمی برگزار میشود.