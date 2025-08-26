رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: لایحه حفاظت از داده به منظور حمایت از کسب وکار‌های فعال در فضای مجازی به زودی نهایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد محسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، لایحه حفاظت از داده مربوط به فضای مجازی را یکی از اقدامات مهم برای حفاظت از حقوق مردم در این حوزه و افزایش اعتماد به سکوهای بومی دانست.

صدر با تأکید بر ویژگی‌های این لایحه گفت: این لایحه نظام‌مند کردن داده‌ها، حفظ حریم خصوصی کاربران و حفاظت از داده‌ها در سکوهای اینترنتی را در اولویت قرار داده است.

وی افزود: هدف اصلی این طرح، حمایت گسترده‌تر از مردم و کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی است که به صورت کامل و با دقت تدوین شده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین به برگزاری جلسات متعدد و همکاری نزدیک اعضای مرکز ملی فضای مجازی اشاره کرد و اظهار داشت: با تلاش‌های صورت گرفته، امیدواریم این لایحه به زودی نهایی و آماده شود.