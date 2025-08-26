۳۰۰ قلم لوارم التحریر و ۲۵ عنوان کتاب از طریق مربیان مراکز سیار و پستی در اختیار کودکان و نوجوانان مناطق محروم مختلف استان همدان قرار خواهد گرفت.

اهداء لوازم‌التحریر به کودکان و نوجوانان مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در اجرای برنامه‌های حمایتی و فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان، تعداد ۲۵ عنوان کتاب و ۳۰۰ قلم لوازم‌التحریر به مراکز سیار و پستی کانون پرورش فکری استان تحویل داده شد.

این برنامه با شعار «تابستونتو با کانون بساز» و با هدف جذب و پایدارسازی اعضا و پربار نمودن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان طراحی و اجرا شد.

اقلام فرهنگی یاد شده از طریق مربیان مراکز سیار و پستی در اختیار کودکان و نوجوانان مناطق مختلف محروم استان قرار خواهد گرفت.

مسئولان کانون پرورش فکری استان همدان، این اقدام را گامی در جهت تحقق عدالت فرهنگی و تقویت دسترسی برابر کودکان و نوجوانان به منابع فرهنگی و آموزشی عنوان کردند.

پیش از این ۷ هزار کتاب و اسباب بازی در راستای ترویج و توسعه کتابخوانی در بین مراکز فرهنگی- هنری کانون پرورش فکری استان همدان توزیع شد و در اختیار کودکان و نوجوانان قرار گرفت.