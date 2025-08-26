کبودی روی دست راست رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر توجه عموم را به خود جلب کرده و گمانه زنی‌ها در خصوص سلامت وی را افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روز دوشنبه در حالی که دونالد ترامپ در کنار لی جائه میونگ رئیس جمهور کره جنوبی در دفتر بیضی کاخ سفید نشسته بود، این کبودی که یک لکه تیره، سیاه و آبی است، مشاهده شد.

ترامپ که پشت میز ریاست جمهوری نشسته بود، هنگام صحبت با خبرنگاران، دست چپ خود را روی دست راستش نگه داشته بود و تا کبودی آن را پنهان کند.

این اتفاق تنها چند روز پس از آن رخ داد که به نظر می‌رسید ترامپ در یک حضور عمومی دیگر با آرایش ناهماهنگ سعی کرده بود کبودی دست خود را مخفی کند و این امر به شایعات در مورد سلامت رئیس جمهور آمریکا دامن‌زده است.

واکنش کاخ سفید به گزارش‌ها پیرامون کبودی دست ترامپ

کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید این نگرانی را کم‌اهمیت جلوه داد.

لیویت گفت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مردی مردمی است و روزانه بیش از هر رئیس جمهور دیگری در تاریخ با آمریکایی‌ها ملاقات می‌کند و با آنها دست می‌دهد. تعهد او قاطع است و او هر روز این را ثابت می‌کند.

کاخ سفید در پاسخ به سؤالاتی در مورد کبودی مشاهده شده بر روی دست ترامپ در ماه ژوئیه، یادداشتی از دکتر شان باربابلا پزشک وی، منتشر کرد.

در این یادداشت آمده است که این علائم «با سوزش جزئی پوست ناشی از دست دادن مکرر و استفاده از آسپرین که به عنوان بخشی از یک رژیم استاندارد پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی مصرف می‌شود، مطابقت دارد.»

ابتلای ترامپ به نارسایی مزمن وریدی

این پزشک همچنین تأیید کرد که ترامپ نارسایی مزمن وریدی دارد و آن را «یک بیماری خوش‌خیم و شایع، به ویژه در افراد بالای ۷۰ سال» توصیف کرد.

باربابلا افزود که بررسی‌های پزشکی نشان داد که «هیچ نشانه‌ای از ترومبوز ورید عمقی (DVT) یا بیماری شریانی در ترامپ وجود ندارد.»

در این یادداشت همچنین آمده است که «تورم خفیفی در قسمت پایین پا‌ها ترامپ مشاهده شده» و افزود: «برای احتیاط فراوان، این تورم توسط واحد پزشکی کاخ سفید به طور کامل ارزیابی شد.»

با این حال، این اولین باری نیست که دست رئیس جمهور توجه‌ها را به خود جلب می‌کند. کبودی مشابهی در ماه فوریه در جریان دیدار او با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مشاهده شد.