دبیرکل بنیاد بین‌المللی تکریم ادیان در همایش عفاف و حجاب با موضوع «بانوان تمدن‌ساز» در ساری اعلام کرد: با آغاز به کار رسمی جنبش تعهد زن و خانواده، خانه این جنبش در ایران مستقر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمدمهدی مومنی‌ها، دبیرکل بنیاد بین‌المللی تکریم ادیان، در همایش «عفاف و حجاب» با محوریت بانوان تمدن‌ساز که با حضور چهره‌های علمی، دینی و فرهنگی در ساری برگزار شد، از آغاز به کار رسمی جنبش تعهد زن و خانواده در ایران خبر داد و گفت: خانه این جنبش جهانی با هدف ارتقای جایگاه زنان و تحکیم بنیان خانواده، در ایران مستقر می‌شود.

وی با اشاره به ارائه این طرح توسط رئیس‌جمهور شهید در سال ۱۴۰۲ در سازمان ملل، افزود: این طرح با استقبال کشورها مواجه شد و امیدواریم با پیگیری‌های دکتر پزشکیان در مجامع بین‌المللی، به مرحله اجرایی برسد.

مومنی‌ها تأکید کرد: اشتراکات ادیان الهی در حوزه زنان و خانواده، می‌تواند راهکاری برای عبور از چالش‌های جهانی در این حوزه باشد.

در این همایش، همایون سامه‌یح، نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شباهت‌های قانون عفاف و حجاب در دین یهود و اسلام گفت: رعایت حجاب در دین یهود واجب است و این اصل در ادیان الهی مشترک است.

کشیش یوبالیت آلدو از کلیسای شرق آشوری تهران نیز با بیان اینکه آزادی در مسیحیت به معنای حفظ اقتدار زن و مرد در سایه ایمان به خداوند است، افزود: رفتارهای لجام‌گسیخته به معنای آزادی نیست و باید مفهوم آزادی را در جامعه بازتعریف کنیم تا به پایداری خانواده کمک شود.

وی همچنین هشدار داد: استفاده نامناسب از اینترنت و هوش مصنوعی در حال تضعیف بنیان خانواده‌هاست و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای تقویت ساختار خانواده هستیم.

سمیه بلبلی قادیکلایی، عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران، با اشاره به نقش زنان در حوزه هوش مصنوعی گفت: ۲۱ درصد فعالان این حوزه در جهان زن هستند و ۱۳ درصد مقالات تخصصی توسط زنان نوشته می‌شود. حضور کمرنگ زنان در این عرصه، به توسعه پایدار آسیب می‌زند.

سرهنگ شعبانی، رئیس بسیج ادارات مازندران، نیز در این همایش گفت: تمدن نوین اسلامی هدف غایی انقلاب اسلامی است که با تقویت بنیان خانواده و ترویج عفاف و حجاب می‌توان به تحقق آن کمک کرد.

زینب نجاتی گزارش می دهد