عضو شورای اسلامی شهر یزد پیشنهاد داد خودرو‌های فرسوده و خارج‌شده از چرخه بهره‌برداری، پس از مناسب‌سازی، برای جابه‌جایی معلولان استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، فخرالسادات خامسی، بر ضرورت تسهیل دسترسی معلولان به خدمات حمل‌ونقل عمومی تأکید کرد و پیشنهاد داد خودرو‌های فرسوده و خارج‌شده از چرخه بهره‌برداری، پس از مناسب‌سازی، برای جابه‌جایی این قشر مورد استفاده قرار گیرد.

فخرالسادات خامسی با بیان اینکه این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌های شهرداری، به بهبود کیفیت زندگی معلولان و خانواده‌های آنان کمک می‌کند، اظهار داشت: مدیریت شهری باید با نگاهی اجتماعی و عدالت‌محور، برنامه‌ریزی مؤثری در این زمینه داشته باشد.

وی مناسب‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی را از الزامات مدیریت شهری دانست و افزود: خرید ون‌ها و اتوبوس‌های ویژه معلولان طبق قوانین شورا باید ادامه یابد و همزمان از ظرفیت خودرو‌های بلااستفاده نیز بهره‌گیری شود.

خامسی در پایان تأکید کرد: امکانات شهری نباید بلااستفاده بمانند، در حالی که نیاز جدی معلولان و بیماران خاص وجود دارد. منابع باید به‌گونه‌ای اولویت‌بندی شوند که پاسخ‌گوی نیاز‌های ضروری و انسانی شهروندان باشند.