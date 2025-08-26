نماینده ویژه رئیس جمهوری:
کنترل قاچاق سوخت در کشور با مدیریت زنجیره تأمین و کنترل فرآیندها
نماینده ویژه رئیسجمهوری گفت: به سبب سودآور بودن قاچاق سوخت، نمیتوان تنها با برخوردهای انتظامی جلوی آن را گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی،رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیشب در نشست کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در مشهد گفت: باید نیازهای جامعه از مسیر تولید داخلی و واردات قانونی تأمین شود.
علیرضا رشیدیان افزود: ۳۲ عضو حقیقی و حقوقی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور دارند که بخش خصوصی نیز از جمله آنهاست.
وی بیان کرد: رئیس جمهور در جلسات ستاد تأکید کرده است که بهجای درگیری مستقیم با سوختبران در مرزها، باید مدیریت انبار و نظام توزیع فرآوردههای نفتی ساماندهی شود.
وی اضافه کرد: در یکی از جلسات ستاد مرکزی، ۲۴ مصوبه تصویب شد که در صورت اجرای کامل آنها، با مدیریت زنجیره تأمین و کنترل فرآیندها، میتوان جلوی انحراف و قاچاق سوخت را گرفت.
رشیدیان در ادامه به ضرورت نظارت هوشمند اشاره کرد و گفت: یکی از مطالبات مکرر مقام معظم رهبری از ستاد، راهاندازی سامانههای هوشمند است. این سامانهها میتوانند با ایجاد شفافیت، سهولت، دقت و کاهش هزینهها، مسیرهای انحرافی را مسدود کنند.
وی افزود: اگر این سامانهها بهدرستی فعال شوند، امکان نظارت سیستمی فراهم خواهد شد و میتوان جلوی بسیاری از تخلفات و قاچاق را گرفت.
برخی شاخصهای اقتصادی خراسان رضوی زیبنده آن نیست
استاندار خراسان رضوی گفت: از نظر سرانه درآمد، حدود ۳۰ درصد پایینتر از میانگین کشور قرار داریم و این زیبنده استان با ظرفیتهای گسترده نیست.
غلامحسین مظفری اظهار کرد: باوجود آنکه خراسان رضوی به ظاهر استانی توانمند است، اما تولید ناخالص داخلی استان حدود پنج درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده و با وجود آنکه حدود هشت درصد جمعیت کشور در این استان ساکن هستند، اما از نظر سرانه درآمد، حدود ۳۰ درصد پایینتر از میانگین کشور قرار داریم.
وی بیان کرد: ظرفیتهای گسترده خراسان رضوی ایجاب میکند که برای ارتقای شاخصهای اقتصادی استان، گامهای جدی و اساسی برداشته شود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیتهای مرزی استان گفت: اگر بتوانیم کانالهای رسمی برای فروش فرآوردههای نفتی و دیگر کالاها به این کشورها فراهم کنیم، ضمن آنکه نیازهای همسایگان تأمین میشود، برای کشور نیز آورده اقتصادی مثبتی خواهد داشت.
وی تأکید کرد: بخشی از کالاها به شکل غیررسمی و قاچاق به کشورهای همسایه صادر میشود که به هیچ وجه شایسته استان ما نیست. باید با جدیت و برنامهریزی در برابر قاچاق ایستادگی کنیم.
مظفری اضافه کرد: اگرچه ممکن است به دلیل تفاوت قیمتها و یارانهها در دو سوی مرز، مراودات غیررسمی شکل گیرد، اما میتوانیم بخشی از این فرآیند را ساماندهی کنیم و با نرخهای متناسب، آن را در چارچوب قانونی و رسمی مدیریت نماییم.
وی اضافه کرد: حجم کار در خراسان رضوی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مراتب بیشتر از استانهای دیگر است و این نیازمند توجه ویژه و همراهی بیشتر است.
در این جلسه «محمدرضا دبیری» به عنوان دبیر جدید کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی معرفی و از خدمات «سعید سبزهمحمدی» دبیر پیشین این کمیسیون قدردانی و تکریم شد.