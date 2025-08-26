ادای احترام معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم به مقام شامخ شهدا در ارومیه

عبدالکریم حسین زاده در بدو ورود به آذربایجان غربی بر مزار شهدای دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در ارومیه حاضر شد و با اهدای شاخه گل و نثار فاتحه، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشت.