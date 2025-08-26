ادای احترام معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم به مقام شامخ شهدا در ارومیه
عبدالکریم حسین زاده در بدو ورود به آذربایجان غربی بر مزار شهدای دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در ارومیه حاضر شد و با اهدای شاخه گل و نثار فاتحه، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
وی همچنین بر سر مزار حجت الاسلام والمسلمین شیخ غلامرضا حسنی، نماینده سابق ولی فقیه در آذربایجانغربی و امام جمعه فقید ارومیه و هم چنین شهدا اقتدار جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونی و برادر شهید رئیس جمهور حاضرشد و فاتحهای قرائت کرد.