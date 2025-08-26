دبیر هیئت دو و میدانی استان همدان گفت: در مسابقات دو و میدانی نونهالان منطقه ۳ کشور دو و میدانی کاران دختر همدانی نایب قهرمان شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سید اصغر ذوقی احسن افزود: مسابقات دو و میدانی نونهالان منطقه ۳ کشور گرامیداشت شهدای اقتدار استان با رقابت ۷۰ دو و میدانی کار مستعد در بخش دختران و با حضور ۶ تیم از استان‌های همدان، ایلام، کرمانشاه، لرستان و کردستان در پیست دو و میدانی ورزشگاه شهید مفتح همدان برگزار شد.

او تأکید کرد: در رده بندی تیمی استان‌های لرستان، همدان الف و کرمانشاه به ترتیب در سکو‌های اول تا سوم این رقابت‌ها قرار گرفتند.

دبیر هیئت دو و میدانی استان همدان تصریح کرد: در بخش انفرادی در ۱۰۰ متر یاسمین بهرامی همدان الف، ۱۱۰ متر بامانع مارال گلمحمدی کرمانشاه، ۴۰۰ متر نازنین زهرا ملک پوریان لرستان، ۸۰۰ متر بهاره حاتمی لرستان، ۱۵۰۰ متر محیا محمدی لرستان، پرش طول پارمیس عسگری لرستان، پرش ارتفاع درسا عبدالله زاده همدان الف، پرتاب وزنه رها محمودی کرمانشاه، پرتاب دیسک یلدا زارعیان همدان الف و پرتاب نیزه گلاویژ کشوری از ایلام حائز رتبه‌های برتر این مسابقات شدند و در رله امدادی (سوئیسی) لرستان در سکوی نخست قرار گرفت.

ذوقی احسن گفت: رقابت‌های دو و میدانی در رده سنی نونهالان از طرح‌های فراگیر فدراسیون دو و میدانی در راستای شناسایی و ارزیابی سطح کمی و کیفی مستعدین این رشته مادر با هدف حفظ و حمایت آنها به منظور حضور پر قدرت تیم ملی دو و میدانی ایران در مسابقات نوجوانان آسیا (۲۰۲۷) است.