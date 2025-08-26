پخش زنده
مخترع قزوینی، برای سومین سال متوالی مدال طلای فدراسیون جهانی مخترعین ژنو را کسب کرد و افتخاری دیگر برای ایران آفرید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رقابتهای سالانه فدراسیون جهانی مخترعین، که با حضور بیش از ۱۵۰۰ مخترع از ۵۰ کشور جهان در حوزههای مختلفی از جمله پزشکی، مهندسی، فناوریهای نوین و محیطزیست برگزار میشود، هر سال برترین نوآوریها را معرفی میکند.
مهدی محرمپور، مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین در شهرستان بویین زهرا و از واحدهای فناور مستقر در این مجموعه، موفق به کسب سومین مدال طلای متوالی این رقابتها در سالهای ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ شد.
وی تاکنون افتخارات متعددی از کشورهای کانادا، آمریکا، ترکیه و ایران کسب کرده و با دارا بودن عناوین فناور و کارآفرین برتر جهانی، نقش مهمی در توسعه نوآوری و تجاریسازی فناوری ایفا کرده است.
محرمپور تمامی اختراعات خود را از مرحله ثبت تا تولید صنعتی با موفقیت پشت سر گذاشته و بخش عمدهای از این اختراعات در زمینه کاهش مصرف آب و حل بحرانهای زیستمحیطی کشور به کار گرفته شدهاند.