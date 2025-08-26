با فرارسیدن ماه ربیع‌الاول، شبکه نسیم با هدف تقویت نشاط اجتماعی و خانواده‌محور، ویژه برنامه‌های متنوعی را پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با اتمام ماه صفر و همزمان با آغاز ماه پرخیر و برکت ربیع‌الاول، شبکه نسیم برنامه‌های متنوعی را در جدول پخش خود قرار داده است تا لحظاتی شاد و سرگرم‌کننده را برای مخاطبان خود رقم بزند.

در قالب این ویژه‌برنامه‌ها، مجموعه‌هایی، چون «هزار و یک»، «همبازی»، «شاد آباد»، «دوربین»، «قند پهلو»، «هموطنز»، «با ترانه» و «نسیم آوا»، پخش می شوند.

این برنامه‌ها با محوریت طنز، موسیقی، مسابقه، سرگرمی و مشارکت مخاطبان طراحی شده‌اند و تلاش دارند تا فضای متفاوت و پرنشاطی را در ایام پیش‌رو به مخاطبان هدیه دهند.