به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، درهفته دوم لیگ برتر فوتبال شمس آذر قزوین میزبان چادرملو اردکان خواهد بود.

این دیدار از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار می‌شود.

شمس آذر در نخستین بازی فصل، با تساوی ۱-۱ استقلال خوزستان را متوقف کرد.

فوتسالیست‌های پردیس به دنبال نخستین پیروزی درلیگ برتر

در هفته ششم لیگ برتر فوتسال پردیس قزوین مهمان پالایش نفت بندرعباس است.

این بازی از ساعت ۱۸ امروز در سالن ورزشی فجر بندرعباس برگزار می‌شود.

نماینده استان با کسب ۲ امتیاز در رده دوازدهم جدول قرار دارد.

بویین زهرا میزبان مسابقات فوتسال زیر ۱۶ سال کشور

در این مسابقات دوازده تیم به مدت پنج روز با هم رقابت می‌کنند.

ماهان بویین زهرا نماینده استان در گروه نخست به مصاف تیم‌های شهرداری ساوه، آکادمی بی غم مشهد، مس سونگون ورزقان، سپاهان نوین اصفهان و آلیاز ارومیه می‌رود.

چهارمین پیروزی جوانان والیبال کشور با حضور والیبالیست قزوینی رقم خورد.

تیم ملی والیبال جوانان ایران با حضور عماد کاکاوند از محمدیه، در چهارمین دیدار خود در مسابقات جهانی چین، کانادا را شکست داد.

پیش‌تر ملی‌پوشان کشورمان برابر قزاقستان، پورتوریکو و کره جنوبی به پیروزی رسیده بودند.

مسابقات والیبال جوانان جهان در چین در حال برگزاری است.