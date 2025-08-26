به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی‌اکبر فقیه با اشاره به نصب سه هزار و ۳۲۷ انشعاب جدید و اجرای ۲۴۹ کیلومتر شبکه‌گذاری در همین دوره زمانی بیان کرد: عملیات گازرسانی به شش روستا با اعتباری بیش از ۱۴.۷ میلیارد تومان به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه ۹۹ درصد از شهر‌های استان و همچنین ۵۰۴ روستا و ۷۵۸ واحد صنعتی بزرگ و پتروشیمی از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هستند، تأکید کرد: توسعه گازرسانی یکی از اولویت‌های اصلی دولت است. فقیه در پایان افزود: شرکت گاز استان در ۱۲ ماه اخیر با هدف ارتقای رفاه مردم و گسترش زیرساخت‌های پایدار، اقدامات مؤثری در حوزه خدمت‌رسانی به شهروندان انجام داده است.