به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: صبح امروز غبار محلی پدیده بیشتر نقاط استان است و افزایش سرعت باد‌های جنوب شرقی در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس موجب تلاطم دریا می‌شود.

وی گفت: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد، بستک محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل، ناپایداری جوی به صورت رشد ابر‌های همرفتی، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای، سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی و تقویت نقطه‌ای بارش‌ها پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود:در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود.

حمزه نژاد گفت: توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات اجتناب شود.

وی افزود: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به ۱۲۰ سانتیمتر می‌رسد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد شناور‌های سبک از رفت وآمد به ویژه در دریای عمان و تنگه هرمز خودداری کنند و تمهیدات لازم برای رفت وآمد ایمن سایر شناور‌ها صورت پذیرد.

حمزه نژاد گفت: روز چهارشنبه برمیزان سرعت باد برروی دریا افزوده می‌شود واین شرایط جوی و دریایی تا روز پنجشنبه ششم شهریور در استان پیش‌بینی می‌شود.

به لحاظ دمایی در این مدت با افزایش رطوبت نسبی هوا، نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما مورد انتظار است.