بودجه وزارت ورزش و جوانان با رسالت ایجاد سلامت در مردم، یک سی‌ام بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ماموریت درمان مردم است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان:

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در مشهد در حاشیه معارفه سرپرست جدید اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در مشهد گفت: ورزش در کشور ما مظلوم واقع شده است.

سید منافی هاشمی در مراسم تجلیل و قدردانی از «محبوبه میرزایی‌راد» سرپرست سابق اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی و معارفه «امیر زارعی» به عنوان سرپرست جدید این اداره کل افزود: اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بودجه سال آینده وزارت ورزش فقط یک پنجم بودجه درمان کشور را به تصویب برسانند، تمام طرح‌های نیمه تمام استانی را به نتیجه خواهیم رساند.

وی با اشاره به اینکه سال آینده شاهد برگزاری المپیک جهانی در لس آنجلس آمریکا هستیم ادامه داد: دیپلماسی ورزشی بهتر، عرصه حضور بین المللی است، زیرا وقتی ورزشکار کشورمان صاحب مدال می‌شود، دشمنان حاضر در سالن هم موظف به احترام نسبت به سرود و پرچم ایران هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه هم اکنون چهار هزار طرح ناتمام ورزشی در کشور وجود دارد اظهار کرد: در هفته دولت ۲۸۰ طرح مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و لازم است تا مسئولان استانی از ظرفیت‌های قانونی همچون مولد سازی برای تکمیل طرح‌های نیمه کاره به خوبی بهره ببرند.

منافی گفت: با تلاش‌های صورت گرفته از ۱۲ هزار مکان ورزشی کشور، سه هزار مکان دارای سند شده‌اند و این موضوع می‌تواند در مولد سازی طرح‌های ورزشی به خوبی مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی ادامه داد: خراسان رضوی هم با ۲۰ هزار میلیارد ریال از محل مولد سازی می‌تواند تمام طرح‌های نیمه تمام خود را به پایان برساند.

معاون وزیر ورزش به موضوع بهره گیری از حامی مالی در ورزش نیز اشاره کرد و افزود:۵۶ فدراسیون ورزشی در کشور داریم که از بودجه دولتی بهره می‌گیرند ولی در کشور‌های دیگر فدراسیون‌ها با حمایت مالی غیر دولتی، برنامه‌های ورزشی خود را پیگیری می‌کنند.

وی اظهار کرد: خراسان رضوی متعلق به همه مردم ایران است و باید از تمام ظرفیت‌های ممکن قانونی و سیاسی برای حمایت از ورزش این استان، استفاده کرد.

منافی هاشمی گفت: از سوی دیگر شهر مشهد به عنوان یک کلانشهر می‌تواند از بودجه شهرداری این شهر در خصوص گسترش ورزش همگانی بهره ببرد، همچنین امکانات خوبی در اختیار آستان قدس رضوی قرار دارد که می‌توان به آن توجه کرد و این در حالی است که بهره گیری از اعتبار‌های استانی و ملی که خراسان رضوی از آن می‌تواند استفاده کند، نباید مغفول باشد.