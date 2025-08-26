استاندار تهران گفت: سال گذشته، یکی از مهم‌ترین چالش‌های استان تهران ناترازی ۳هزار مگاواتی برق بود، دولت چهاردهم توانست با ایجاد گفتمان و بسیج دستگاه‌ها، مسیر حل این مشکل را هموار کند.

خبرگزاری صدا و سیما ، به گزارشاستاندار تهران در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ گفت : تاکنون بیش از ۹ هزار مگاوات متقاضی در سامانه‌ها ثبت‌نام کرده‌اند که ۵ هزار مگاوات آن به عقد قرارداد منجر شده و حدود ۱۰۲۲ مگاوات نیز وارد مرحله اجرایی شده است.

وی افزود: ۱۰ هزار هکتار از اراضی ملی برای این طرح‌ها واگذار شده و در هفته دولت عملیات اجرایی ۲۰۰۰ مگاوات دیگر آغاز خواهد شد. با این روند پیش‌بینی می‌شود تا سال آینده، مشکل ناترازی برق در تهران برطرف شود.



وی در خصوص حوزه نیرو و برق با اشاره به اجرای ۲۲۸ طرح با اعتباری حدود ۳/۵ همت توسط وزارت نیرو تصریح کرد:این طرح ها شامل احداث ترانس‌ها و پست‌ها، تقویت شبکه‌های ضعیف و قوی و خطوط انتقال برق در سطح استان است که این اقدامات زیرساخت‌های مهمی برای توسعه و پایداری شبکه‌های برق و آب استان تهران ایجاد کرده است.

استاندار تهران درباره وضع سرانه آموزشی استان نیز گفت:در حوزه آموزش ۹۹ مدرسه ۱۵ کلاسه معادل ۱۱۵۰ کلاس درس با اعتباری حدود ۳ همت افتتاح خواهد شد.

تا پایان سال، ۵۶۴ مدرسه جدید آماده بهره‌برداری شده و عملیات اجرایی حدود ۳۲۰۰ کلاس درس دیگر آغاز شده است.

وی افزود:این اقدامات باعث شد استان تهران که در ابتدای دولت چهاردهم رتبه ۲۸ سرانه آموزشی کشور را داشت، طی یک سال هفت پله ارتقا یابد.

استاندار تهران بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی تأکید کرده و از تلاش مسئولان برای بهبود سرانه آموزشی و افزایش کیفیت آموزش قدردانی کرد.

آقای معتمدیان در خصوص بازگشت اتباع غیرمجاز نیز گفت: تاکنون حدود ۴۵۰ هزار نفر از اتباع خارجی از استان تهران به کشورهای خود بازگردانده شده‌اند. این اقدام به‌عنوان یک مطالبه ملی و مردمی با همکاری وزارت کشور، فراجا، دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و استانداری اجرا شده است.

استاندار تهران با اشاره به اقدامات استانداری در حوزه درمان یاد آور شد: طرح ملی بیمارستان سوانح سوختگی منطقه ۲۲ به عنوان بزرگ‌ترین بیمارستان دولتی غرب استان تهران در حال اجراست.

وی افزود: فاز اول این طرح شامل تخت‌های بیمارستانی در هفته دولت افتتاح می‌شود و فاز دوم تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

او همچنین به اجرای ۳۹طرح با اعتباری بالغ بر ۲ همت در خصوص حوزه آب و فاضلاب؛ اشاره کرد و گفت:این طرح ها شامل احداث مخازن آب شور، تصفیه‌خانه‌ها، تکمیل تصفیه‌خانه‌ها و شبکه‌های انتقال آب و فاضلاب می شود.