

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون جهانی تنیس روی میز جدیدترین رده‌بندی بازیکنان این رشته را منتشر کرد. در بخش مردان نوشاد عالمیان همچنان در صدر پینگ‌پنگ‌بازان ایرانی قرار دارد و با ۲۹ پله صعود در رده ۱۰۶ دنیا قرار دارد.

بنیامین فرجی با یک پله سقوط در رده ۱۴۵، نوید شمس با ۴ پله صعود در رده ۱۶۱، نیما عالمیان با ۲۱ پله صعود در رده ۱۸۰ و امیرحسین هدایی با ۳ پله صعود در رده ۲۴۴ ایستاده‌اند.

در بخش بانوان نیز ندا شهسواری یک پله سقوط در رده ۲۲۹ ایستاد و شیما صفایی با صعودی ۱۸۰ پله‌ای، به رده دوم پینگ‌پنگ‌بازان ایران و رده ۲۸۵ دنیا رسید. همچنین مهشید اشتری با ۳ پله صعود در رده ۳۵۱ و الینا رحیمی با ۱۶ پله صعود در رده ۳۹۷ قرار گرفتند.