به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه لرستان امروز صبح در حاشیه بازدید از دره اسدآبادی اظهار کرد: پروژه بهسازی دره اسدآبادی از پیشرفت ۷۰ درصدی برخوردار است.



سید سجاد خلفوند با بیان اینکه این پروژه با اعتبار ۴ میلیارد تومان در حال انجام است، گفت: بهسازی باعث تسهیل در ترافیک شهریِ منطقه ساحلی_اسدآبادی می‌شود.



مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه لرستان خاطرنشان کرد: ایجاد راه دسترسی به درهٔ اسدآبادی زمینه را برای ارائه خدمات بیشتر دستگاه‌های مختلف اجرایی و امدادی در این منطقه فراهم می‌کند.



خلفوند افزود: تاکنون مراحل خاک‌برداری، اجرا و تکمیل کانال آب بر جهت هدایت آب‌های فصلی و سنگ‌کاری دیوار ساحلی این پروژه انجام شده است.



وی گفت: پیش‌بینی ما این است که در صورت نبود مشکل مالی، تا یک ماه آینده زیر سازی پروژه و تمام بخشی که به سازندگی واگذار شده است به اتمام برسد.