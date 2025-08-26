برخی افراد سودجو با همکاری واحد‌های غیرمجاز تشخیص رنگ خودرو اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کنند؛ اتاق اصناف ایران از شناسایی و برخورد قانونی با این متخلفان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران از فعالیت برخی افراد سودجو در حوزه تشخیص رنگ خودرو خبر داد و گفت: این افراد با همدستی برخی واحدهای صنفی غیرمجاز، مبالغ هنگفتی از مردم دریافت می‌کنند.

به گفته نیک‌منش، این افراد متقلب در حال شناسایی هستند و با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

وی با اشاره به ضوابط فعالیت واحدهای صنفی تشخیص رنگ خودرو افزود: شرط اصلی فعالیت در این حوزه، داشتن پروانه کسب معتبر از اتحادیه نقاشان خودرو است. همچنین مشاوران تشخیص رنگ خودرو باید دارای گواهینامه معتبر از سازمان فنی و حرفه‌ای باشند.



