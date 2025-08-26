پخش زنده
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وارد چهارمحال و بختیاری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،صبح امروز، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، با هدف بررسی وضعیت زیستمحیطی استان و پیگیری طرحهای مرتبط وارد شهرکرد شد.
شینا انصاری پس از ورود به استان، با حضور در گلزار شهدا به مقام والای شهیدان ادای احترام کرد و با آرمانهای آنان تجدید میثاق کرد.
در ادامه سفر، نشست مشترکی با حضور مسئولان استانی و کارشناسان سازمان حفاظت محیطزیست برگزار خواهد شد که در آن، موضوعاتی همچون راهکارهای اجرایی برای احیای تالابها، مدیریت بهینه پسماند و توسعه پایدار مناطق حساس زیستمحیطی مورد بررسی قرار میگیرد.
در این سفر عملیات ساخت نیروگاه خورشیدی سفیددشت آغاز میشود.