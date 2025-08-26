پخش زنده
امروز: -
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی گفت: در کشور حدود ۸۴۰ هزار واحد مسکونی در صف دریافت زمین و تسهیلات بانکی قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ غلامرضا کاظمیان که برای افتتاح طرحهای اقتصادی به خراسان شمالی سفر کرده در آیین متمرکز بهره برداری از ۲ هزار و ۱۸۵ واحد مسکن شهری و روستایی درخراسان شمالی گفت: دولت متعهد است با تامین منابع اعتباری و تسهیلات، روند ساخت و تحویل مسکن به مردم سرعت گیرد.
وی گفت: با دستور رئیسجمهور، سقف تسهیلات بانکی مسکن افزایش یافته است تا میان آورده متقاضیان و تسهیلات پرداختی تعادل برقرار شود و اثر تورم در این بخش تا حدی جبران شود.
معاون شهرسازی وزیر راه اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰ مصوبهای با عنوان «نگرش و روش طرحهای توسعه و جامع شهری» برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ابلاغ شد که اخیرا شهرهای کوچکتر را هم دربرگرفته است و بر این اساس، همه شهرستانهای خراسان شمالی نیز در این چارچوب قرار میگیرند.
به گفته کاظمیان همچنین تامین اعتبار طرحهای توسعه برای ۳۰۰ شهر کشور در دستور کار است.
وی در ادامه از افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن ۶۵۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: سرعت پرداخت این تسهیلات باید به حداکثر برسد تا توسعه و رونق ساختوساز در کشور شتاب گیرد.