ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای، فرارسیدن هفته دولت را به همه خدمت‌گزاران صدیق میهن اسلامی تبریک گفت و تاکید کرد که دولت، ملت و نیرو‌های مسلح، تحت تدابیر فرمانده معظم کل قوا، اضلاع اقتدار روزافزون ایران اسلامی به شمار می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن بیانیه ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت هفته دولت به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هفته دولت، یادآور ایثارگری‌ها، مجاهدت‌ها و خدمات مخلصانه دولتمردان خستگی ناپذیر شهیدان باهنر، رجایی و آیت‌الله رئیسی است، بزرگ‌مردانی که با ایمان، صداقت و خدمت خالصانه در مسیر اعتلای ایران اسلامی تلاش کردند و به الگویی ارزنده برای خدمت‌گزاری به مردم تبدیل شدند. آن شهیدان مجاهد ثابت کردند که مسئولان در نظام جمهوری اسلامی خادمان صادق مردم‌اند.

امروز دولت چهاردهم نیز که با پشتوانه اعتماد رهبری معظم انقلاب و مردم شریف ایران عهده‌دار مسئولیت خطیر اداره کشور است، با عزمی راسخ و اراده‌ای پولادین در مسیر اعتلای ایران اسلامی می‌کوشد.

نیرو‌های مسلح نیز به عنوان بازوی توانمند انقلاب و مدافعان امنیت و استقلال کشور، همواره در کنار مردم و دولت‌ها ایستاده‌اند و در مسیر سازندگی و خدمات به مردم نقش‌آفرین بوده و خواهند بود. دولت، ملت و نیرو‌های مسلح، اضلاع مثلث اقتدار روزافزون ایران اسلامی هستند که تحت تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، پشتوانه‌ای ارزشمند برای پیشبرد اهداف عالی نظام و پیشرفت ایران اسلامی به شمار می‌روند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن تبریک هفته دولت به دولتمردان و خدمت‌گزاران صدیق میهن اسلامی، تاکید می‌کند که با توجه به دسیسه‌های دشمنان، امروز بیش از هر زمان دیگر، همدلی و وحدت مردم و مسئولان ضرورت دارد.