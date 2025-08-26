مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: تحویل ۹۴۵ واحد مسکونی و ایجاد بیش از ۳۴۰۰ فرصت شغلی از جمله دستاوردهای بهزیستی مازندران در یک سال گذشته بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فریبا بریمانی، مدیرکل بهزیستی استان مازندران با اشاره به عملکرد این نهاد حمایتی در دولت چهاردهم گفت: بهزیستی مازندران امروز خانه امن هزاران خانواده نیازمند است؛ جایی که حمایت به توانمندسازی میانجامد و امید جای ناامیدی را میگیرد.
وی با بیان اینکه ۱۸۵ هزار خانوار با جمعیتی بالغ بر ۳۳۶ هزار نفر تحت پوشش خدمات بهزیستی هستند، افزود: در یک سال گذشته، ۳۴۲۲ فرصت شغلی برای مددجویان ایجاد شده که ۹۰۰ مورد آن مربوط به بانوان سرپرست خانوار و ۸۳۶ مورد مربوط به بهبودیافتگان بوده است.
بریمانی از تحویل ۹۴۵ واحد مسکونی به مددجویان خبر داد و گفت: این اقدام گامی بلند در کاهش محرومیتهای استان بوده است.
وی همچنین به پوشش بیمهای ۲۵۵۵ زن و دختر تحت حمایت اشاره کرد و افزود: این افراد اکنون از خدمات مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان بهرهمند هستند.
در حوزه توانمندسازی افراد دارای معلولیت، بهزیستی استان ۱۸۱۰ ویلچر اهدا کرده، بیش از ۷۰۰ محیط زندگی و خودرو را مناسبسازی نموده و وسایل کمکبینایی به ۱۲۷۰ نفر نابینا و کمبینا ارائه کرده است.
بریمانی از غربالگری شنوایی ۲۳ هزار نوزاد و بینایی بیش از ۸۰ هزار کودک خبر داد و گفت: تشخیص بهموقع، آیندهای روشن برای نسل آینده رقم خواهد زد.
وی همچنین به پرداخت کمکهزینه تعمیر یا تعویض قطعات حلزون شنوایی برای ۱۲۸ کودک اشاره کرد و از والدین خواست فرصت طلایی کاشت حلزون تا پیش از دو سالگی را از دست ندهند.
در حوزه سالمندی، بیش از ۹۸۰۰ نفر از برنامههای آموزشی پیشگیری از معلولیت بهرهمند شدند. همچنین ۱۰۱ سری جهیزیه به زوجهای جوان اهدا شد و ۲۵ فرزند بهزیستی با آموزشهای شغلی به زندگی مستقل رهسپار شدند.
بریمانی با اشاره به سپردن ۷۳ فرزند به خانوادههای متقاضی فرزندخواندگی گفت: اولویت ما خانوادهمحوری است و تلاش میکنیم چراغ خانهها را روشنتر کنیم.
در حوزه خدمات اجتماعی، خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی با ثبت ۳۰۸۹۷ تماس و خط ۱۴۸۰ صدای مشاور با پاسخگویی به بیش از ۲۰۰ هزار تماس، نقش مؤثری در مداخلههای روانشناختی و خانوادگی ایفا کردهاند.
مدیرکل بهزیستی مازندران در پایان از جذب ۲۳۵ میلیارد تومان کمکهای مردمی و خیرین با رشد ۱۰۳ درصدی نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: این اعتماد عمومی، نشاندهنده اثربخشی اقدامات ماست و برای ساختن آیندهای روشنتر، همچنان در کنار مردم خواهیم بود.