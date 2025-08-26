همزمان با هفته دولت؛
قطعه ۲ محور نقده-پیرانشهر به بهرهبرداری میرسد
قطعه ۲ محور نقده-پیرانشهر همزمان با هفته دولت با حضور معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: این طرح ۷ کیلومتر بوده و برای بهرهبرداری از آن ۳۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
پیمان آرامون افزود: این طرح فردا سهشنبه با حضور عبدالکریم حسین زاده معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و مفام عالی دولت در استان به بهرهبرداری میرسد.
وی ادامه داد: این محور یکی از محورهای ترانزیتی و منتهی به پایانه مرزی تمرچین بوده و دسترسی به این پایانه را سهولت میبخشد.