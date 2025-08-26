بر اساس برنامه هفتم توسعه، تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی و تمرکز بر استانداردسازی، از مهم‌ترین راهبرد‌های ایران برای افزایش صادرات مصالح ساختمانی و حضور پررنگ‌تر در بازار‌های جهانی است.

تعاونی‌ها و کنسرسیوم ها، راهی برای قدرت گرفتن صادرات

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ ایران با ظرفیت‌های گسترده معدنی و تولیدی، توانسته سهم خود را در صادرات مصالح ساختمانی افزایش دهد.

برنامه هفتم توسعه با تأکید بر صنعتی‌سازی ساختمان، رعایت استانداردهای بین‌المللی و ایجاد هم‌افزایی میان تولیدکنندگان، مسیر صادرات را هدفمندتر کرده است.

کارشناسان معتقدند تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی می‌تواند با کاهش هزینه‌ها و تقویت توان رقابتی شرکت‌ها، جایگاه ایران را در بازارهای منطقه‌ای و جهانی بیش از پیش ارتقا دهد.