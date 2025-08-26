کیفرخواست نماینده مجلس صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد

در پی اظهارات خلاف امنیت ملی نماینده مردم تهران در مجلس که موجب تشویش اذهان عمومی شده و دادستان تهران علیه این فرد اعلام جرم کرده بود؛ دادسرای تهران کیفرخواست پرونده وی را صادر و پرونده را به دادگاه ارسال کرد.