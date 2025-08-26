آئین اهدای ۲۱۰ دستگاه دمنده اطفای حریق به دهیاری‌های مرکز استان با حضور دکتر منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حبیبی با تأکید بر اهمیت آمادگی روستا‌ها در مقابله با حوادث آتش‌سوزی، خواستار آموزش دهیاران و مشارکت مردم در پیشگیری و مهار حریق‌ها شد.

استاندار کرمانشاه گفت: جنگل‌های زاگرس ریه‌های تنفسی کشور هستند و بخش ارزشمندی از این سرمایه ملی در کرمانشاه واقع شده است.

وی افزود: با تجهیز دهیاری‌ها به ابزار‌های نوین اطفای حریق، می‌توانیم در کوتاه‌ترین زمان از بروز خسارات سنگین جلوگیری و نقش روستا‌ها را در پاسداری از این منابع تقویت کرد.