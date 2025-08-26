پخش زنده
امروز: -
به مناسبت هفته دولت بازدید از موزههای وابسته به وزارت میراثفرهنگی در خراسان جنوبی رایگان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، موزههای وابسته به وزارت میراثفرهنگی در خراسان جنوبی سوم تا ۹ شهریور ۱۴۰۴ برای کارکنان دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح به همراه خانواده، به صورت رایگان خواهد بود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: این اقدام به دستور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی انجام شده تا ضمن تجلیل از خدمات ارزشمند دولتمردان و کارکنان دستگاههای اجرایی، انگیزه و علاقهمندی مردم به بازدید از میراث فرهنگی و تاریخی افزایش یابد.
برآبادی افزود: برای بهرهمندی از این طرح کافی است بازدیدکنندگان کارت شناسایی معتبر خود را همراه داشته باشند.
وی تاکید کرد: این فرصت ویژه، امکان آشنایی بیشتر با فرهنگ و تاریخ غنی ایران و خراسان جنوبی را برای علاقهمندان فراهم میکند و گامی مهم در راستای ترویج حفاظت از میراث فرهنگی کشور است.