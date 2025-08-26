آیت الله ناصری اسوه‌ی اخلاق، ساده زیستی، پارسایی و مردم‌داری در زمان حیاتش بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ آیت الله محمّد علی ناصری دولت آبادی سال ۱۳۰۹ ‏هجری شمسی در شهر دولت‌‏آباد برخوار در خانواده‌‏ای مذهبی به دنیا آمد.

پدر این روحانی برجسته حجّت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمّد باقر ناصری‏ و در شمار عالمان فرهیخته آن دوران بود.

آیت الله ناصری دولت‌آبادی از علمای به نام و محبوب و استاد اخلاق شهر اصفهان بود که در ۱۴ سالگی به شهر مقدس نجف اشرف رفت و دروس مقدمات حوزه را فرا گرفت، آیات عظام میرزا هاشم آملی، سید عبدالهادی شیرازی، حضرت امام خمینی (ره)، سید محمود شاهرودی و سید ابوالقاسم خویی برخی از استادان اصول عالی حوزوی آیت الله ناصری بودند.

حوزه علمیه حضرت ولی عصر (عج)، حوزه علمیه صاحب الزمان (عج)، حوزه علمیه نرجس خاتون (س)، مرکز دیجیتال حضرت، ولی عصر در دولت آباد و موسسه تحقیقات نجوم اسلامی از جمله مراکز دینی زیر نظر این استاده حوزه بود.

آیت الله ناصری علاوه بر تلاش‌های علمی و دینی و هدایت و راهنمایی مردم طلاب و اهل علم در کار‌های خیر نیز مشارکت جدی داشت و از جمله این اقدامات می‌توان به تلا ش برای راه اندازی مرکز درمانی حضرت ولیعصر، بخش دیالیز بیمارستان گلدیس شاهین شهر، بخش دیالیز بیمارستان محمد میمه و اورژانس شبانه روزی دولت آباد اشاره کرد.

آب حیات (مجموعه سخنرانی‌درباره امام عصر)، در امتداد نور (مجموعه سخنرانی درباره آیات تاویل شده به حضرت، ولی عصر و آخرالزمان)، رسم بندگی (فراز‌هایی از خطبه بلند حضرت امیرالمومنین در مورد حالات و خصوصیات اخلاقی متقین) و سخن دوست از تتالیفات و آثار به جا مانده از آیت الله ناصری است.

این استاد برجسته اخلاق سر انجام پس از مدت‌ها بیماری چهارم شهریور سال ۱۴۰۱ دار فانی را وداع گفت.