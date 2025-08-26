به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم اکشن «طراحی گناه»، محصول سال ۲۰۱۹ هنگ‌کنگ، به کارگردانی سویی کوآن لی، امشب ساعت ۲۳، از شبکه نمایش پخش و روز بعد ساعت ۷ صبح بازپخش می شود.

این فیلم درمورد یک عضو هیئت منصفه در پرونده‌ای مهم است که ربایندگان دخترش از او می‌خواهند که حکم را تغییر دهد و...

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان نیک چونگ، ژنگ هان، چیانگ سیو فای، کنت چنگ، ایلین جین، جو کوک و سسیلیو سو را نام برد.

مجموعه «اسکناس جعلی»، هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تماشا پخش و روز بعد در ساعت‌های ۴، ۱۱ و ۱۶، بازپخش می شود.

این مجموعه در گونه جنایی، درام و هیجان ساخته شده و محصول سال ۲۰۲۳ هند است.

داستان «اسکناس جعلی»، درباره سانی، نقاشی فقیر، اما بااستعداد است که به دلیل مشکلات مالی، مجبور می‌شود به نقاشی پول تقلبی روی آورد.

این کار او را وارد دنیای تبهکاری و مواجهه با فردی بی‌رحم به نام منصور می‌کند. سانی در نهایت برای حفظ جان خود، در برابر منصور و همراهانش می‌ایستد.

«اسکناس جعلی» یکی از پربیننده‌ترین و محبوب‌ترین سریال‌های اخیر هند است که علاوه بر داستان پلیسی جذاب، با طنزی ظریف همراه شده است. بازیگر مطرح هندی، شاهد کاپور، نقش اصلی را ایفا می‌کند.

فیلم سینمایی «کارگر»، در گونه اکشن، درام و مهیج محصول هند در سال ۲۰۱۷ قرار است از شبکه تهران پخش شود.

این فیلم درباره یک جوان است که در یک شرکت محصولات غذایی استخدام می‌شود، اما سعی می‌کند با تقلب‌های صورت گرفته در تولید محصولات مقابله کند. در نهایت موفق می‌شود تا رئیس شرکت را رسوا کند.