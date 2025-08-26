پخش زنده
رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ تذکری گفت: طرحهایی که اصول قانونگذاری و اصل تدوین و تنقیح قوانین را رعایت نکند، اعلام وصول نمیشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با استناد به ماده ۱۲۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس خطاب به هیات رییسه مجلس گفت: طرحهای قانونی با ۱۵ امضا و ذکر نام میتواند فرایند قانونگذاری را طی کند. رییس مجلس نیز اذعان دارد که مجلس و به تبع آن هیات رییسه باید در اجرای قانون پیشتاز باشد.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس دوازدهم ادامه داد: نمایندگان مجلس بر اساس بررسی نیازهای جامعه، طرح نوشته و این طرحها در سامانه بارگذاری شده است، اما اعلام وصول نمیشود. از هیات رییسه میخواهم که اجازه دهد طرحها اعلام وصول شود و در کمیسیونهای تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: اینکه از اعلام وصول طرحهای نمایندگان جلوگیری شود، کار درستی نیست. در این راستا حق نمایندگان ضایع شده و لازم است که این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
دکتر قالیباف در پاسخ به تذکر نماینده شاهین شهر با رد این تذکر گفت: این موضوع را بارها خودشان تذکر داده و دوستان دیگر هم در این خصوص بارها مراجعه کردهاند، که چرا شما مانع اعلام وصول طرحهای میشوید، در این رابطه باید بگویم که اولا در این خصوص سیاستهای قانونگذاری باید رعایت شود که ۱۷ بند سیاستهای ابلاغی است. یکی از کارهای اولویت دار که باید در مجلس پیگیری و عملیاتی شود، قانون نحوه قانونگذاری برای تحقق این سیاستها است که متاسفانه صحن به کلیات آن بر اساس یک برداشت غلط رای نداد.
وی افزود: نمایندگان اظهار دارند که مراجع دیگری هستند که درحال قانونگذاری میباشند در حالیکه در قانون اساسی تنها مرجع قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی است. متاسفانه کلیات طرح رای نیاورد که میخواست این مورد را پیگیری و حل و فصل کند که قطعا باید این مسئله را انجام دهیم و جزء اولویت هم است. الیته این موضوع مجددا به صحن خواهد آمد و من به وقت خودش توضیح خواهم داد.
رییس مجلس دوازدهم اضافه کرد: ما بر اساس سیاستهای کلی، بند ۹ رعایت اصول قانوگذاری و قانون نویسی و بند ۱۱ تعیین سازوکارها از سوی مجلس را باید پیگیری کنیم. براساس ماده ۴ قانون تدوین و تنقیح قوانین، ما مکلفیم که در مجلس، دولت و شورای عالی استانها موارد را رعایت کنیم تا قانونها متضاد نبوده و خلاف سیاستها نباشد. وقتی نماینده طرحی را ارائه میکند که این اصول را رعایت نمیکند، ما نمیتوانیم آن طرح را اعلام وصول کنیم. بطور حتم این بحث باید دنبال شود. اینکه ۱۵ نفر طرحی را امضا کرده و بیاورند و هر چه بود اعلام وصول شود، مغایر با قانون تدوین و تنقیح قوانین است..