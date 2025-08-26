مرکز نقشه نگاری و پایش طرح ملی جی نف (پایگاه اطلاعات نشانی محور) با شعار هر مکان یک نشانی استاندارد، با حضور مدیر عامل شرکت ملی پست ایران آغاز به کار کرد.

.به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، با توجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر الزام همکاری تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها در تکمیل این طرح تا پایان سال۱۴۰۴، این مرکز با هدف تسریع در تامین و ارزیابی نقشه‌های مورد نیاز طرح ملی جی‌نف راه اندازی شده است.

در این چارچوب، نقشه‌های مورد نیاز پروژه در تعامل با دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان نقشه برداری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سازمان فضایی دریافت و پس از احصا اطلاعات مورد نیاز، ارزیابی و آماده بهره برداری در طرح می‌شود.