دیوان محاسبات کشور برای شفافیت و رقابت در قراردادهای خرید خدمات بخشنامهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، در اجرای الزامات قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون مدیریت خدمات کشوری، دیوان محاسبات کشور در بخشنامهای به تمام دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد، هرگونه قرار داد از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینهها، متناسب با قیمت تمام شده خدمات مشابه انجام و ارائه خدمات جاری به همین روش و به صورت تدریجی انجام میپذیرد.
همچنین تاکید شده است: رعایت این بخشنامه، مبنای ارزیابی و نظارت در حسابرسیهای آتی دستگاهها خواهد بود.