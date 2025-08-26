به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی کاسپین زنجان در آیین افتتاح این نمایشگاه، گفت:نمایشگاه لیزینگ کالا هر ساله در محل دائمی نمایشگاه بین المللی استان زنجان برگزار می‌شود.

قندیلی افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه گردآوری تولیدکنندگانی است که زمینه فروش اقساطی کالا را دارند و حضور فعالان حوزه لوازم خانگی از اهداف دیگر برگزاری نمایشگاه است که تسهیل ارتباط بخش عرضه و تقاضا بدون واسطه را محقق می‌کند.

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی کاسپین زنجان ادامه داد: این نمایشگاه با حضور ۳۵ واحد تولیدکننده از استان‌های تهران، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، آذریایجان غربی، زنجان، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، البرز و گلستان برگزار شده است.

وی اضافه کرد: گروه‌های کالایی حاضر در نمایشگاه شامل خودرو، لوازم خانگی، دکوراسیون داخلی، لوازم ریز آشپزخانه، کالای خواب، فرش ماشینی، فرش دستبافت و تابلو فرش، لوستر، چراغ‌های تزئینی و مبلمان است.

نمایشگاه لیزینگ کالا از سوم تا هفتم شهریور سال جاری از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در سایت دائمی نمایشگاه‌های بین المللی زنجان آماده بازدید علاقه‌مندان است.