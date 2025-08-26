



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیرکل آموزش و پرورش فارس از توزیع ۲۵ هزار بسته کمک آموزشی میان دانش‌آموزان نیازمند استان خبر داد.

محسن کلاری با اعلام این خبر گفت: این بسته‌ها شامل کیف، دفتر، مداد، مداد رنگی، خط‌کش، پاک‌کن و مدادتراش است که با هدف حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و فراهم‌کردن زمینه تحصیل بهتر برای آنان تهیه شده است.

وی افزود: ارزش هر بسته یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد شده که در مجموع بیش از ۳۰ میلیارد تومان اعتبار را شامل می‌شود و این اقدام ارزشمند با همت گروه‌های جهادی، خیران نیک‌اندیش و بسیج دانش‌آموزی انجام گرفته است.

کلاری با اشاره به نحوه توزیع این کمک‌ها اظهار کرد: از مجموع بسته‌های تهیه‌شده، ۱۲ هزار بسته در شیراز و ۱۳ هزار بسته در سایر شهرستان‌های فارس بین دانش‌آموزان توزیع خواهد شد.