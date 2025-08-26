به گزارش خبرگزرای صدا و سیما ، سردار رحمان علیدوست اظهار کرد: با توجه به اعلام سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر تاخیر اعلام نتایج نهایی کنکور سراسری مربوط به پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در مهر سال جاری، سازمان وظیفه عمومی فراجا تسهیلاتی را برای ادامه تحصیل مشمولان در نظرگرفته است که ضوابط آن ابلاغ و قابل اجرا است.

وی افزود: مهلت معرفی همه مشمولان فارغ التحصیل خرداد و شهریور سال ۱۴۰۳ در پایه دوازدهم (دیپلم) که باید برابر تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی، حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۴ نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند، مهلت معرفی آنان به مدت یک ماه تا پایان مهر سال جاری تمدید می‌شود.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اضافه کرد: این دسته از مشمولان در صورت قبولی (با کنکور یا بدون کنکور) در نیمسال اول سال تحصیلی جدید (ورودی مهر ماه ۱۴۰۴) با احراز شرایط می‌توانند از معافیت تحصیلی دانشجویی بهره‌مند شوند و در صورت عدم قبولی یا عدم تمایل برای ادامه تحصیل موظفند حداکثر تا پایان مهر ۱۴۰۴ برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند.

سردار علیدوست گفت: همه مشمولان غیر غایب فارغ التحصیل پایه دوازدهم خرداد و شهریور سال ۱۴۰۳ که برابر ضوابط قانونی برای تکمیل ظرفیت یا شروع به تحصیل ورودی نیمسال دوم امسال (بهمن ۱۴۰۴) پذیرفته می‌شوند، باید تا پایان مهر ۱۴۰۴ وضعیت خدمتی خود را مشخص و پس از دریافت برگ اعزام بدون غیبت، با ارائه گواهی قبولی در دانشگاه از تسهیلات تمدید تاریخ اعزام تا بهمن امسال بهره‌مند شوند و در این خصوص از طریق دفاتر پلیس +۱۰ اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی http://www.vazifeh.police.ir یا کانال سازمان در پیام‌رسان‌های داخلی(سروش،ایتا و روبیکا) از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.