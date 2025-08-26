قرارگاه رسانه صدا و سیمای خراسان جنوبی در مشهد با ۵۲۵ دقیقه ارتباط حال و هوای حرم رضوی را در ایام پایانی ماه صفر به دلدادگان امام رضا (ع) منتقل کرد،

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: قرارگاه رسانه‌ای صدا و سیمای استان از سه شنبه ۲۸ مرداد در مشهد مقدس مستقر شد و طی ۵ روز حال و هوای مشهد الرضا را در ویژه برنامه «سمت حرم» با شبکه خاوران به اشتراک گذاشت.

آینه دار افزود: در این مدت ۳۰ گزارش از هیئات مذهبی خراسان جنوبی در مشهد مقدس تهیه و پخش شد.

به گفته وی این قرارگاه با حضور بیش از ۳۰ نفر از خادمان، مداحان و کارشناسان تولید شد و طی ارتباط‌هایی از بخش‌های مختلف خبر، رادیو و سیما پخش شد.

آینه دار گفت: با تلاش عوامل تولید و فنی صدا و سیمای استان در این قرارگاه ۵۲۵ دقیقه برنامه زنده از حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس به روی آنتن شبکه خاوران رفت.

به گفته وی این قرارگاه برای سومین سال متوالی و با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی به مدت ۵ روز در مشهد فعال بود.