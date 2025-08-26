نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس، جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به بیمارستان ناصر خان‌یونس را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متن پیام نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به یک بیمارستان در غزه بدین شرح است:

بسمه تعالی

حمله وحشیانه و ضدانسانی رژیم صهیونیستی به بیمارستان ناصر در شهر خان‌یونس که به شهادت دست‌کم ۲۰ نفر از جمله پنج خبرنگار انجامید، بار دیگر چهره پلید این رژیم کودک‌کش و جنایتکار را در مقابل افکار عمومی جهان آشکار ساخت.

این اقدام سبعانه، مصداق آشکار جنایت جنگی و نقض فاحش تمامی موازین بین‌المللی و حقوق بشردوستانه است و سکوت و بی‌عملی نهاد‌های بین‌المللی و مدعیان دروغین حقوق بشر در برابر این فجایع، عامل اصلی تداوم و گسترش این جنایات است.

اینجانب ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های مظلوم قربانیان، از سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر و همه مجامع بین‌المللی می‌خواهم با اقدامی فوری و قاطع، مانع استمرار این جنایات شده و سران رژیم صهیونیستی را هرچه سریع‌تر در دادگاه‌های بین‌المللی به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه کنند.

سیدمحمد جمالیان، نماینده مردم شریف اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی