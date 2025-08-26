پخش زنده
افتتاح سالن چند منظوره و گود باستانی، دو واحد مرغ گوشتی و ۱۳۸ واحد مسکونی، از جمله طرح های بهره برداری شده در هفته دولت بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سهم شهرستان شیروان از طرحهای هفته دولت، افتتاح ۱۱۷ طرح و کلنگ زنی ۲۱ طرح عمرانی و اقتصادی بود.
استاندار خراسان شمالی، در مراسم افتتاح متمرکز ۲۰۶۲ واحد مسکن روستایی و ۱۳۵ واحد مسکن شهری در شهرستان شیروان، با تأکید بر الگوگیری مدیران از منش شهیدان رجایی و باهنر گفت: همه مدیران باید به شیوه خدمتگزاری این شهیدان تأسی بجویند. هر اقدامی که در جهت افزایش رضایتمندی مردم صورت گیرد، خیر و برکاتش به خود مدیران بازمیگردد.
بهمن نوری، با بیان اینکه مسکن، شرط لازم آرامش و آسایش خانوادهها است افزود: خانوادههایی که با حمایت دولت به این نعمت دست یافتهاند، امروز طعم آرامش متفاوتی را تجربه میکنند.
استاندار خراسان شمالی در ادامه با تأکید بر اهمیت توجه به مطالبات مردمی تاکید کرد: شادی مردم، آرمان نظام جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری و دولت، است و گامهایی که در مسیر توسعه و پیشرفت استان برداشته میشود، در ذهن مردم ماندگار خواهد شد.
محمد احمدی فرماندار شیروان هم گفت: مجموع اعتبارات این طرحها ۶۶۵ میلیارد تومان است که ۳۰۹ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی و ۳۵۶ میلیارد تومان از سرمایهگذاری بخش خصوصی تأمین اعتبار شده است.
وی افزود: بیشترین طرحها مربوط به شهرداری با ۲۸ طرح و ۲۵ میلیارد تومان اعتبار است و بیشترین هزینهکرد نیز در حوزه بنیاد مسکن با ۴۶ میلیارد تومان به ثبت رسیده است.