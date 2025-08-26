

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار که در محل کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد، مسئولین کمیته ضمن ارائه گزارشی از دستاورد‌های ۴۵ سال گذشته ورزش پارالمپیک ایران، به معرفی دو رویداد مهم پیش روی این کمیته در سال جاری شامل هجدهمین مراسم بزرگداشت روز ملی و هفته پارالمپیک و همچنین پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵ پرداختند.

این نشست به منظورایجاد هماهنگی با دستگاه دیپلماسی کشور در وزارت امورخارجه، افزایش آگاهی عمومی و نیزجلب مشارکت ایرانیان مقیم امارات برای برگزاری مراسم روز ملی پارالمپیک و نیز حمایت از حضور ورزشکاران جوان کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵ برگزار شد.

محمودی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در امارات با اشاره به ظرفیت ایرانیان مقیم این کشور، فضای تعامل و مشارکت در این دو رویداد را مثبت ارزیابی کرد و در خصوص نحوه تعامل و نیز ایجاد هماهنگی‌های بیشتر در این زمینه با مسئولین کمیته ملی پارالمپیک به تبادل نظر پرداخت.