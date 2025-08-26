پخش زنده
دانشگاه صنعت نفت و شرکت ملی نفتکش ایران با هدف گسترش همکاریهای آموزشی، علمی و پژوهشی تفاهمنامه امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از دانشگاه صنعت نفت، تفاهمنامه همکاری آموزشی، علمی و پژوهشی بهمنظور پاسخ به نیاز روزافزون صنعت حملونقل دریایی کشور به نیروی انسانی متخصص و توانمند بین محمدرضا خسروینیکو، رئیس دانشگاه صنعت نفت، و مسعود بازویی، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران امضا شد.
بر اساس برخی از مفاد این تفاهمنامه، دانشگاه صنعت نفت با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و آموزشی خود نسبت به تربیت و تأمین نیروهای متخصص مورد نیاز ناوگان ملی نفتکش اقدام میکند.
دانشکده نفت (علوم دریایی) محمودآباد بهعنوان یکی از دانشکدههای باسابقه این دانشگاه، سالها تجربه و پیشینه در تربیت متخصصان علوم دریایی برای شرکت ملی نفتکش داشته است و اکنون نیز بهعنوان بازوی اصلی این تفاهمنامه، در اجرای برنامههای آموزشی و پژوهشی مشترک ایفای نقش میکند.
دو طرف ابراز امیدواری کردند که اجرای این تفاهمنامه ضمن ارتقای سطح مهارتها و توان علمی نیروهای متخصص، به توسعه پایدار و تقویت جایگاه صنعت حملونقل دریایی کشور در عرصه ملی و بینالمللی کمک شایانی کند.