به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی گفت: ساخت این نیروگاه‌ها با امضای تفاهم‌نامه‌ای بین شرکت فولاد مبارکه، بنیاد برکت، صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال برکت، فرمانداری مبارکه، مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) و نماینده مردم شهرستان آغاز شد.

زهرا سعیدی افزود: این طرح با هدف تامین درآمد و اشتغال پایدار برای خانوار‌های دهک‌های یک تا ۷، برای نخستین بار در کشور به صورت متمرکز در شهرستان مبارکه اجرا می‌شود.

وی گفت: وزارت نیرو متعهد شده است برای حمایت از این‌طرح، قیمت خرید برق تولیدی را از ۳۸۰۰ تومان فعلی به ۴۶۰۰ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت برای مشترکان تحت پوشش، افزایش دهد و درآمد حاصل از آن را به متقاضیان اختصاص دهد.

محمدرضا عسگریان، فرماندار مبارکه هم گفت: مشترکانی که فضای مناسب برای ساخت نیروگاه خورشیدی داشته باشند، به صورت انفرادی تحت پوشش قرار می‌گیرند و برای سایر متقاضیان، زمینی مناسب برای ساخت نیروگاه تجمیعی، در اختیار مجریان طرح قرار می‌گیرد.