در سومین روز از هفته دولت، ۱۷ طرح عمرانی و خدماتی با اعتباری بیش از یک هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال در بخش مرکزی شهرستان دهلران افتتاح و کلنگزنی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرماندار ویژه دهلران در آئین بهرهبرداری و کلنگزنی طرحهای بخش مرکزی این شهرستان با تبریک هفته دولت، اظهار کرد: امروز،۱۳ طرح افتتاح و ۴ مورد دیگر نیز کلنگزنی شد.
مراد یگانه افزود: برای این طرحها در مجموع اعتباری بیش از هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال اختصاص یافته است.
وی تشریح کرد: از این میزان، ۶۸۰ میلیارد ریال به طرحهای عمران شهری، ۱۹۰ میلیارد ریال به حوزه برق، شامل: تأمین برق طرح نهضت ملی مسکن و اصلاح و بهینهسازی شبکه برق روستاها و ۱۶۰ میلیارد ریال نیز به طرحهای عمران روستایی اختصاص یافته است.
فرماندار ویژه دهلران تصریح کرد: سایر طرحها نیز مربوط به حوزههای ورزش، آب آشامیدنی و احداث ساختمان هواشناسی است.
وی در ادامه با اشاره به برنامههای هفته دولت در شهرستان دهلران، اضافه کرد: دیدار با مردم و حضور مدیران در بخشهای این شهرستان از دیگر برنامههای این هفته است و باید مدیران با حضور میدانی، پاسخ گوی مطالبات مردم باشند و مسائل آنها را پیگیری کنند.
دهلران در فاصله ۲۲۰ کیلومتری مرکز استان ایلام قرار دارد.
هفته دولت از دوم تا هشتم شهریورماه به مناسبت سالروز انفجار دفتر نخستوزیری به دست منافقان در سال ۱۳۶۰ و شهادت مظلومانه شهیدان محمدعلی رجایی، رئیسجمهور و محمدجواد باهنر نخستوزیر، نامگذاری شده است